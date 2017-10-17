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Украинского пограничника задержали из-за азербайджанских паспортов

Автор: Отдел информации 

В Сумской области Украины офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы был задержан пограничник одного из отделов пограничной службы Сумского отряда, пишут украинские СМИ.

Правоохранители задержали его в отделении почтового перевозчика, когда военнослужащий как раз пытался отправить пакет. В ходе осмотра пакета правоохранители обнаружили 4 паспорта граждан Азербайджана, 2 машинки для постановки отметок Госпогранслужбы и 7 клише к дато-штампам пограничной службы РФ.

При этом в найденных паспортах были обнаружены проставленные поддельные отметки. В этот день также продолжались обыски в жилых помещениях данного военнослужащего и других, которые могут быть причастны к правонарушению.

По данному факту проводится служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства и разоблачить всех причастных к данной схеме. Продолжаются следственные действия.

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