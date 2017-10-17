Езиды заняли брошенный курдами город

Вооруженные отряды религиозной общины езидов заняли город Синджар в провинции Найнава на севере Ирака. Это произошло после того, как из него ушли курдские военизированные формирования "пешмерга", сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на жителей Синджара.

По данным агентства, отряды езидов, взявшие этот город под контроль, связаны с шиитским ополчением, действующими под эгидой правительственных сил Ирака. Город Синджар в провинции Найнава является местом компактного проживания курдов-езидов.

В понедельник премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является главнокомандующим армии Ирака, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".