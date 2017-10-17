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От британской королевы сбежали повара

 

От работы в Букингемском дворце недавно добровольно отказались 14 человек - поваров, кулинаров, официантов и кухонных рабочих, по их заявлению,  вследствие "непосильной" тяжести службы там, сообщает таблоид The Sun.

Больше всего королевская семья расстроена уходом со службы опытных шеф-поваров, замену которым, как ей представляется, будет найти чрезвычайно трудно.

По данным издания, главной причиной недовольство у уволившихся было то обстоятельство, что им постоянно приходилось перемещаться между Виндзорским замком и Букингемским дворцом.

Кроме того, они обязаны были принимать участие в мероприятиях, организуемых принцами Чарльзом и Уильямом, а также Кейт Миддлтон.

При этом сотрудники не имели условий для полноценного отдыха и возможности видеться со своими семьями, при том что еще и компенсации за сверхурочный труд они не получали.

Больше всего, пишет таблоид, расстроится сама королева Елизавета II: она очень не любит всяческие перемены такого рода.

Представители двора опровергли информацию о массовом увольнении персонала, пояснив, что имеет место обычная его ротация (традиционно средний срок службы королевских поваров и кондитеров — семь лет). В своем подчинении шеф-повар королевы Марк Фланаган имеет до 40 сотрудников.

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