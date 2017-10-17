Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста, проходящей возле здания Верховной рады Украины. Их требования - отмена положения о депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства, а также создание в стране института антикоррупционного суда, передает РИА Новости.

Во вторник с утра в связи с запланированной акцией полиция усилила режим охраны общественного порядка в правительственном квартале, а также перекрыла движение на центральных улицах столицы.

Акция протеста началась исполнением гимна Украины. Участники демонстрации держат флаги украинских националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также "Самопомощи", "Гражданской позиции", партии бывшего президента Грузии М.Саакашвили "Движение новых сил" и ряда общественных организаций.

Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, последовательно выступают депутаты Верховной рады: от фракции "Блок Петра Порошенко" - Мустафа Найем, Светлана Залищук, и Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии. Они призывают власти удовлетворить их требования.

Обстановка пока спокойная: конфликтных ситуаций нет.