Череда самоубийств в Баку

В Баку произошла серия самоубийств среди женщин, сообщает АПА.

Согласно информации, преподаватель центра языковых курсов Engligtment, 56-летняя Ирада Алиева перерезала себе вены. скончавшись вследствие большой кровопотери.

Причины суицида пока не известны.

По факту в прокуратуре Сабаильского района ведется расследование.

Кроме того, проживавшая в Ясамальском районе Рагима Абуталыбова (1955 г.р.) повесилась во дворе своего дома по не установленным пока причинам.

Подобное же происшествие имело место в поселке Бузовны: у себя дома повесилась 52-летняя Арифа Шихалиева.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.