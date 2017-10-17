Череда самоубийств в Баку

В Баку произошла серия самоубийств среди женщин, сообщает АПА.
Согласно информации, преподаватель центра языковых курсов Engligtment, 56-летняя Ирада Алиева перерезала себе вены. скончавшись вследствие большой кровопотери.
Причины суицида пока не известны.
По факту в прокуратуре Сабаильского района ведется расследование.
Кроме того, проживавшая в Ясамальском районе Рагима Абуталыбова (1955 г.р.) повесилась во дворе своего дома по не установленным пока причинам.
Подобное же происшествие имело место в поселке Бузовны: у себя дома повесилась 52-летняя Арифа Шихалиева.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.