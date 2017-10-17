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Американка зажарила двух сыновей в духовке

 

В американском городе Атланта (штат Джорджия) 24-летнюю многодетную мать обвинили в убийстве двух малолетних сыновей. Об этом сообщает The AtlantaJournal-Constitution. По версии следствия, женщина поместила мальчиков, которым был год и два года, в духовку.

По словам стражей порядка, американка позвонила отцу своих детей и показала в видеочате их тела. Мужчина сразу же вызвал полицию. Выяснилось, что еще один сын пары, трехлетний Джамиль, не пострадал. Старшая девочка, которой шесть лет, в этот день гостила у родственников.

Как отмечает издание, многодетная мать страдала расстройством психики, однако не обращалась к врачам. Заболевание обострилось после смерти ее отца и рождения четырех детей. Около месяца назад она уволилась с работы, потому что не могла найти няню для детей.

Близкая подруга рассказала, что женщина фактически сама воспитывала детей, не получая необходимой помощи от их отца.

Женщина утверждает, что оставляла сыновей со знакомыми и обнаружила двоих из них мертвыми, когда вернулась домой. Однако полиция в эту версию не верит.

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