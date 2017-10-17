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Турция взяла на себя лечение жертв теракта в Сомали

 

Тридцать пять пострадавших от теракта в столице Сомали Могадишо доставлены на лечение в Турцию, сообщает Анадолу со ссылкой на турецкий минздрав.

"Сразу по совершении теракта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал распоряжение оказать срочную медицинскую помощь пострадавшим. 15 октября в Могадишо были направлены около 10 тысяч тонн лекарств, а также 33 медицинских работника, 35 пострадавших уже доставлены для лечения в Анкару. Министр здравоохранения Турции Ахмет Демирджан отправился в Сомали и ознакомился с ситуацией на месте", — говорится в сообщении минздрава.

Отмечается также, что часть пострадавших проходит лечение в больнице имени Эрдогана в Могадишо, которая построена была при помощи Турции.

Напомним: в субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, был подорван на одной из оживленных улиц Могадишо. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 300 человек и  порядка же 300 получили ранения.

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