В Казахстане заговорили о дружбе с Киргизией

Астана подтверждает свою приверженность укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Бишкеком, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает РИА Новости.

"Казахстан подтверждает свою твердую приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодных и добрососедских отношений дружбы и сотрудничества с Кыргызской Республикой", — сказал Абдрахманов журналистам по окончании заседания правительства.

Он отметил, что Казахстан позитивно оценивает итоги состоявшихся 15 октября выборов президента в Киргизии и солидарен с теми оценками, что были даны этому событию международными наблюдателями.

"Казахстан с уважением относится к волеизъявлению кыргызского народа, который сделал выбор в пользу конкретного кандидата… Мы с удовлетворением констатируем заявления новоизбранного президента о том, что он с уважением относится к президенту Казахстана и главам других соседних с Кыргызстаном государств. Это свидетельствует о том, что новый президент Республики Кыргызстан проявляет ответственность в выстраивании отношений со своими соседями", — сказал Абдрахманов.

Выборы президента прошли в Киргизии в воскресенье. ЦИК республики сообщил, что на них, по предварительным данным, кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54% голосов. Ранее глава Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Жээнбекову с поздравлением в связи с его избранием на президентский пост.