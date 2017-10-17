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Курды продолжают терять нефтяные месторождения

 

Нефтяное месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук перешло под управление центральных властей Ирака после ухода с этой территории курдских военизированных формирований пешмерга. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителей шиитского ополчения, действующего под эгидой ВС страны.

По имеющейся информации, бойцы ополчения вернули себе контроль над нефтяными промыслами на месторождении Бай-Хасан, расположенном в 40 км к северо-западу от одноименного центра провинции. О столкновениях между пешмерга и правительственными войсками данных пока не имеется.

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной пешмерга, но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился и Киркук.

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