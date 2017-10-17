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Испанский суд арестовал организаторов митингов в Каталонии

 

Суд в Мадриде принял решение о заключении под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций, выступающих за независимость автономного региона. Об этом сообщает El Pais.

Решение об аресте без права освобождения под залог глав Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура" Жорди Санчеса и Жорди Куишара одобрила следователь Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела вечером в понедельник, 16 откября.

Она признала организаторов основных митингов за независимость ответственными за события, которые произошли в Барселоне 20 и 21 сентября. Следователь отметила, что именно данные лица руководили активистами, заблокировавшими правительственные здания в столице Каталонии. Демонстранты не давали сотрудникам Гражданской гвардии покинуть офисные здания с изъятой документацией для референдума.

Ламела назвала события в указанные дни "очень серьезными" и заявила, что они являлись открытым призывом к мятежу.

Между тем глава автономной полиции Каталонии Хосеп Траперо смог избежать тюремного заключения, которого для него требовали представители прокуратуры Испании. Решением суда у него изъят был паспорт с запретом на выезд из страны.

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