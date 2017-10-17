Израиль не допустит передачи иранского оружия в Ливан

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил на встрече с российском коллегой Сергеем Шойгу, что еврейское государство не допустит передачи высокотехнологического оружия через Сирию в Ливан. Об этом сообщила во вторник пресс-служба израильского минобороны, передает ТАСС.

"Мы действуем ответственно и решительно, - сказал Либерман. - Мы не станем вмешиваться во внутренние дела Сирии, но при этом и не позволим Ирану и "Хезболлах" превратить Сирию в форпост против Израиля и не допустим передачи высокотехнологичного оружия из Ирана через Сирию в Ливан".

Встреча министров обороны РФ и Израиля состоялась в понедельник в Тель-Авиве., а на вторник запланированы переговоры Шойгу и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.