Баку-Тбилиси-Анкара договорились о военном сотрудничестве

В Тбилиси прошла трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и глав генштабов ВС Грузии и Турции - Владимира Чачибая и Хулуси Акара.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, вопросы региональной безопасности и совместной охраны реализуемых в регионе экономических проектов и пр.

В центре внимания участников переговоров была проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана и Грузии, а также политические процессы в Турции и в мире.

Стороны высказались однозначно в поддержку территориальной целостности Азербайджана и Грузии, заявив, что являются сторонниками урегулирования нагорно-карабахского и южноосетинского конфликтов в рамках территориальной целостности государств.

В завершение встречи состоялось подписание совместного протокола о сотрудничестве.