Курды просят Россию о помощи

Курдистан выступает в поддержку посредничества России в разрешении конфликта между курдами и центральным правительством Ирака, обострившегося по проведении референдума о независимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана в РФ Хошави Бабакра.

"Нам нужно участие РФ как посредника. Позиция России, в отличие от западных стран, была намного более лояльной. Мы благодарны России за эту позицию", — сказал он.

Ранее Бабакр заявлял, что не исключает возможности совершения курдами попыток силой вернуть под свой контроль спорный Киркук . Во вторник представитель Демократической партии Курдистана подчеркнул, что вооруженные курдские формирования пешмерга намерены перейти в контрнаступление.