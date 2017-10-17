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Администрация Ильхама Алиева: «Саргсян опять нарушил договоренность»

Автор: Отдел информации 

«Не изменяя своей привычке, Серж Саргсян считает для себя честью нарушать достигнутые в ходе переговоров договоренности». Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов, комментируя заявления президента Армении по итогам встречи глав Азербайджана и Армении в Женеве.

«Было решено, чтобы, помимо согласованных моментов, никаких заявлений пока не делалось. Несмотря на обещание, Саргсян вновь не сдержал своего слова. Хотя бы постыдился сопредседателей и представителя ОБСЕ.

Видно, он не хочет отказаться от намерения нарушать переговоры. Однако он знает и не должен забывать, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана и таковою останется. План Саргсяна не будет реализован ни при нем, ни при тех, кто придет после него. Сколько бы он ни вилял хвостом перед своими покровителями, его грезы никогда не сбудутся. Просто, как предстаавляется, цель его состоит именно в том, чтобы держать жителей Армении в постоянной тревоге и нищете. Ну что ж, пусть старается», - отмечает Н. Мамедов.

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Администрация Ильхама Алиева: «Саргсян опять нарушил договоренность»
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