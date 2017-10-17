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Правосудие опоздало на 20 лет: Азербайджанца судят за преступление 1997 года

Автор: Отдел информации 

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве в отношении 56-летнего гражданина Азербайджана.

По версии следствия, в июле 1997 года трое приятелей выехали в Украину, где между ними произошла ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта один из членов компании был жестоко избит и впоследствии от полученных травм скончался. Труп захоронили в подполье съемного дома. 

В середине июля 1997 года, по приезде в г. Казань, мужчины решили воспользоваться фактом отсутствия сведений об убитом и, с целью получения от его родственников выкупа в виде 200 тыс. долларов США, инсценировать захват последнего в заложники. 

К совершению преступления один из соучастников привлёк двоих своих братьев, одним из которых являлся обвиняемый. Кроме того, злоумышленники взяли себе в подельники еще двоих мужчин, которым надлежало исполнить роль похитителей. После этого шайка связалась по телефону с родственниками своей жертвы в г. Душанбе, сообщив тем о будто бы случившем захвате неизвестными лицами заложников и в том числе брата обвиняемого и попросив их приехать для соответствующих переговоров в г. Казань. В дальнейшем злоумышленники неоднократно встречались с родственниками одного из заложников на территории Казани,  от которых требовали выплаты им откупных в сумме  200 тыс. долларов США. Позднее, в подтверждение собственной "добросовестности", они сымитировали освобождение одного из "заложников" - брата обвиняемого.

В сентябре 1997 года соумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При этом собственно обвиняемому тогда удалось скрыться, вследствие чего он был объявлен в розыск. Задержать его удалось лишь спустя 10 лет. 

Свою вину в инкриминируемом ему преступлении он полностью признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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