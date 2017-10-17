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Вспышка на Солнце оставит мир без интернета

 

В ближайшие сто лет произойдет мощная солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета. Возникшие в результате катаклизма техногенные аварии также могут привести к человеческим жертвам. К такому выводу пришли американские специалисты Гарвардского университета, сообщает издание New Scientist.

Ученые проанализировали данные о произошедших солнечных вспышках. Они оценили вероятность возникновения супервспышек, в том числе тех, что увеличивают яркость Солнца на 30 процентов и способны «сдуть» озоновый слой над Землей. Считается, что в ходе этих событий выделится энергия, примерно равная 1036 эрг, что на несколько порядков выше обычной светимости Солнца (1033 эрг в секунду). У некоторых звезд солнечного типа астрономами фиксировались еще более мощные вспышки — до 1038 эрг. Однако такие вспышки происходят примерно раз в 20 миллионов лет.

Согласно выводу исследователей, чаще случаются менее интенсивные супервспышки (около 1032). Так, солнечный «супершторм» 1859 года привел к геомагнитной бури, известной как Событие Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах. С высокой вероятностью подобная вспышка произойдет до конца XXI века, в результате чего выйдут из строя орбитальные спутники, пассажиры самолетов получат высокие дозы радиации, а еще - нарушится работа энергосистем и систем охлаждения на ядерных электростанциях.

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