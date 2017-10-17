Шторм на черноморском побережье Грузии достиг пяти баллов, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды.

"Шторм силой 4 - 5 баллов сохранится на Черном море сегодня ночью вплоть до первой половины завтрашнего дня. В среду, со второй половины дня, море успокоится, и шторм будет 2 - 3- баллльный", — сказала представительница Агентства окружающей среды.

Последние два дня непогодой накрыло практически всю Грузии. Особенно пострадала западная часть страны – Аджарская АР, регионы Гурия и Имерети, где продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью осадки продолжат выпадать на всей территории страны, а в высокогорье - даже в виде снега. Улучшение погоды, как предполагается, начнется со второй половины дня в среду.