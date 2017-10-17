Число беженцев рохинджа перевалило за полмиллиона

Число бежавших из Мьянмы в Бангладеш рохинджа по состоянию на 25 августа составило 582 тысячи человек, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич, передает РИА Новости.

"По нашим данным, количество беженцев на 25 августа составило 582 тысячи человек", — сказал он.

В тоже время, по данным Международной организации по миграции, только в Кокс-Базар с конца августа прибыло до 537 тысяч рохинджа.

"Таким образом общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш ныне превышает 800 тысяч человек", — сказал пресс-секретарь МОМ Джоэл Миллман.