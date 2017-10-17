Азербайджанская труба принесет Албании 800 миллионов евро

Консорциум, строющий Трансадриатический трубопровод (TAP), инвестирует в Албанию в 2017-2018 годах в общей сложности 800 миллионов евро, что является самой крупной на сегодня инвестицией в экономику балканской страны, сообщает haqqin.az со ссылкой издание Еmerging-Еurope.

Согласно информации, в ходе осуществления указанного строительства консорциум TAP создаст также дополнительные рабочие места для албанских компаний. По сведениям Еmerging-Еurope, над осуществлением азербайджанского проекта уже работают 2,8 тысяч албанских специалистов.

«TAP будет напрямую способствовать увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) Албании, выступая в качестве крупнейшего налогоплательщика в стране и инвестируя в местные социальные и экологические проекты, призванные улучшить жизнь многих людей», - говорит Ульрике Андрес, исполнительный директор TAP в Албании.

«Только один пример: наш консорциум улучшит дорожную инфраструктуру Албании, повысив безопасность дорожного движения», - сказала У.Андрес.

«В результате строительства TAP региональное и геостратегическое значение Албании возрастет. Это будет способствовать коммерческой и физической интеграции страны в Европу. Кроме того, многие местные предприятия уже вовлечены в проект, и вовлеченность албанских компаний в осуществление нашего проекта на следующих этапах будет только возрастать», - сказала глава консорциума ТАР по Албании.

По данным министерства энергетики и промышленности Албании, энергетический сектор страны по-прежнему серьезно страдает от потерь вследствие тотальных краж электроэнергии и неуплат за пользование ею.

«TAP поможет создать условия для диверсификации албанского энергетического сектора и возможности его превращения в региональный газовый узел. Развитие газовой сети будет означать, что зависимость от угля для производства электроэнергии будет уменьшена, в результате чего экологические показатели албанского сектора энергетики значительно улучшатся. Албания способна играть ключевую роль в газификации Юго-Восточной Европы, что позволит другим странам региона подключиться к поставкам природного газа из Азербайджана», - сказала У.Андрес.

Трансадриатический трубопровод стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор» и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе, пройдя по территории Греции, Албании и затем по дну Адриатического моря к южной оконечности Италии.

Доли в проекте ТАР его участников: BP - 20 процентов, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов и Axpo - пять процентов.