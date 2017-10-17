Недавно азербайджанский сегмент интернета наводнили материалы, в которых оппозиционные активисты из нацдековского лагеря обвинили отца известного политика, лидера Социал-демократической партии, депутата Милли Меджлиса Араза Ализаде виновником ареста в советские годы второго президента Абульфаза Эльчибея. Якобы отец А.Ализаде - выдающийся азербайджанский востоковед-ученый Мамед Мубариз Ализаде, выступая в суде, давал показания против азербайджанского диссидента той поры, и якобы сам Абульфаз Эльчибей отказался от последнего слова, заявив, что пусть, продолжая себя позорить, и дальше говорит Мубариз Ализаде.

Haqqin.az решил пролить свет на белые пятна истории. И сегодня в гостях у нашей редакции известный политик Араз Ализаде. Но беседуем мы с ним на сей раз не о политических процессах, а о скандальном заявлении нацдеков.

- Обычно вы сразу реагируете на все выпады против вашей семьи, но на этот раз, к удивлению многих, промолчали. Можете ли вы что-либо объяснить по этому поводу?

- Да, действительно такие инсинуации были и раньше, и я на них отвечал, но понял, что когда начинаешь приводить доводы, рассчитывать на человеческий разум и логику, до этих лжецов ничего не доходит. Я пытался убедить клеветников, что мой отец - заслуженный деятель науки профессор Мамед Мубариз Али оглу Ализаде был занят столь важной для него и для народа работой, что на такие мелкие и подлые делишки у него не было ни времени, ни желания. Это был человек, который, в 14 лет потеряв мать, ушел из семьи и всю жизнь самостоятельно прокладывал себе дорогу, учился, работал, дарил людям свои знания и открытия.

Но злобные сплетни, на время стихнув, вновь усиливались, как правило, от того, какое место в общественной и политической жизни страны занимали мы, его дети, главным образом, я. Прекрасно знаю, что меня многие не любят за то, что я говорю, что думаю и что отстаиваю. Но оказалось, что в азербайджанском обществе образовалась группа людей, которая со временем превратилась в свору, что появилось целое поколение необразованных, безжалостных людей без понятия о чести и достоинстве. Эти люди понимают, что если выступят против меня, вступят в диалог со мной, то получат достойный ответ. Поэтому-то эти ничтожные душонки бьют по самому больному - памяти людей, которые уже не могут ответить.

Кстати, в 94-м году, когда была первая попытка таких инсинуаций, отец был еще жив и написал ответ на этот бред сумасшедших. Он попросил Зардушта Ализаде, своего старшего сына, тогда главного редактора газеты «Истиглал», напечатать это, но, к сожалению, его ответ так и не был опубликован. Логика Зардушта Ализаде, к сожалению, до сих пор не изменилась.

«Кто они такие, чтобы им отвечать», - утверждает он. Я же считаю, что если бы это письмо было опубликовано и эти негодяи получили ответ от еще здравствующего Мубариза Ализаде, эти клеветнические выпады, может, и прекратились.

Хотя кто знает, остановились бы эти недостойные люди, ведь для них понятий о совести и чести не существует, они могут пойти на всё. Например, отставной прокурор и (Аллах рехмет елясин) «великий» организатор медицины времен Эльчибея тоже выступал как свидетель этого, хотя по возрасту он и другие никак не тянули, чтобы быть свидетелями того времени, и лживо описывали, как Мубариз Ализаде якобы давал показания. Был среди них и депутат Милли Меджлиса (дай ему Бог здоровья), вякали и близкие родственники Эльчибея. В общем, наглых, циничных, негодных людей всегда было хоть отбавляй.

Две вещи всегда меня поражали и удивляли: как злорадствовали и улюкали в адрес моего покойного отца и в мой молодые люди, которые сидят в сети исключительно от безделья, и почему никто из тех, кто называли себя учениками отца, клялись в вечной любви, не выступили хоть раз в защиту его честного имени.

Впрочем, чисто по-человечески я их понимаю - они знали, что если встанут на защиту доброго имени своего Учителя, то оголтелая свора набросится и на них. Как признался мне один из них, у него жена, дети, внуки, и он не хотел бы их подставлять. Представляете до чего мы дошли? Образованные, с учеными регалиями люди боятся защитить правду, чтобы не подставлять своих близких. Вспоминаю, что говорит один из героев Бертольда Брехта: «Когда пришли за коммунистами - я молчал, когда пришли за евреями - я молчал, когда пришли за мной - говорить было некому…»

И я решил пойти другим путем и обратился к руководителю Службы национальной безопасности Мадату Гулиеву с просьбой ответить мне, являлся ли мой отец Ализаде Мамед Мубариз Али оглу секретным сотрудником органов и могу ли я ознакомиться с судебным делом Алиева Абульфаза Гадиргулу оглы. Подчеркнул, что это мне необходимо, так как идет очернение светлого имени отца. Огромное человеческое спасибо Мадат муаллиму, который ответил коротко и ясно: имя вашего отца Ализаде Мамед Мубариз Али оглу в списках секретных сотрудников органов национальной безопасности не значится и в судебном процессе Алиева Абульфаза Гадиргулу оглы (Эльчибея) он не участвовал.

Казалось бы, всё, вопрос исчерпан, но если раньше, выдумывая небылицы про моего покойного отца, все же отмечали, что он был выдающимся ученым, выдающимся переводчиком, то сейчас ставят под сомнение и это. Между тем практически все переводы классической персидской литературы на азербайджанский язык были сделаны или по его инициативе, или с его участием. Но вот есть такой графоман Сайман Аруз, якобы поэт и руководитель отдела Южного Азербайджана Союза писателей Азербайджана. Честно говоря, вы, как и я, вряд ли знаете такого поэта, тем более что у нас сейчас членов союза писателей больше трех тысяч, но среди них нет ни одного нового Мушвига, Джафара Джаббарлы, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна и других наших великих писателей и поэтов.

Даже если взять поэтов из Южного Азербайджан, то сразу вспоминаешь таких замечательных поэтов, как Балаш Азер оглу, Мадина Гюльгюн, Хокуме Биллури, таких писателей, как Макуу, Акпер Хамиди и другие, чье творчество знает и ценит азербайджанский народ. И все они были прекрасными людьми. А теперь в Союзе писателей Анара, где свыше трех тысяч членов, отдел Южного Азербайджана возглавляет Сайман Аруз, которого я открыто объявляю, пусть хоть в суд на меня подает, - графоманом. И он 18 мая этого года на сайте publika.az утверждал, что Мубариз Ализаде неправильно переводил Хагани, мол поэт написал «про горы», а он перевел «про сады». Это, мол, идиоматическое выражение, а Ализаде неправильно перевел: мерат – ел сефа. Это же смешно, что человек, который утверждает, что произведение неправильно переведено, не знает даже ,как читается его название.

Да, пишется мерат – ел сефа, а любой грамотный человек, знающий персидскую литературу, прочтет: мерат – с сефа, так как «с» это из 14 букв «Шамси», и если перед буквами «Шамси» идет «л», то она при чтении произносится как первая буква следующего слова, поэтому мерат – ел сефа, читается мерат – с сефа.

В 1956 году выдающийся востоковед Мамедага Султанов в своей монографии, посвященной Хагани, отметил, что в восточной поэзии есть 38 шинийе (превращение «л» в первую букву следующего слова), а в 2005 году в Иране на конференции, посвященной Хагани, было подтверждено, что в восточной поэзии есть 121 шинийе. Писать стихи шинийе очень трудно, это как бы высший пилотаж, и мало кто может на нем писать стихи. Мубариз муаллим перевел произведение Абдуррахмана Джами «Юсиф и Зулейха», и этот перевод до сих пор считается лучшим переводом Джами. Мой отец и сам писал стихи на шинийе.

На юбилейной конференции Джами в Таджикистане он прочитал посвященное ему стихотворение на шинийе, которое потом опубликовал журнал «Сода-и Сорх».

- Что ж, вы четко и аргументированно ответили и очернителям доброго имени Мубариза Ализаде, и деятелям, которые ставят под сомнение его научный и поэтический талант. Может, эта клеветническая кампания наконец прекратится?

- Думаю, нет, потому что нечистые помыслами люди всегда завидуют честным, бездари - талантам, трусы - смелым, и серость всегда предпочитает наносить удары из-за угла, смешать честное имя с грязью и попытаться, и если не смогли опорочить талантливых и образованных при жизни, то пытаются потом выветрить из памяти людей их заслуги. Надеюсь, что несмотря ни на что Мубариз Ализаде останется в памяти людей честным, порядочным и талантливым человеком, что его доброе имя ничто не сможет очернить.