Нефть Киркука под контролем Ирака

Все нефтяные месторождения Киркука находятся под контролем иракского правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Представитель ведомства также сообщил, что те, кто еще вчера управляли работой нефтяных объектов в регионе, закрыли их, а тамошние специалисты и охрана станции покинули. Сегодня же на территорию этих объектов вошли иракские силы безопасности, а с ними инженеры из министерства нефти и Северной нефтяной компании.

На здешних месторождениях осуществлялась добыча нефти в объеме 275 - 300 баррелей ежедневно, которые посредством нефтепровода транспортировалась на территории сопредельных государств.