Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов и футболист Гара Гараев на пресс-конференции поделились ожиданиями от завтрашнего матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Нет нужды много говорить об «Атлетико», - говорит главный тренер. - Очень хорошо знаем эту команду. За последние четыре года они дважды играли в финале Лиги чемпионов, были чемпионами Испании. У «Атлетико» есть свой стиль, сложный для всех соперников. Смотрели матчи мадридского клуба, анализировали их. Еще есть один день, ознакомимся с соперником еще лучше. Постараемся сыграть как можно лучше, бороться. Надеюсь, сыграем в ту игру, которую мы хотим.

У «Атлетико» очень сильный главный тренер. В команде собраны футболисты с очень высоким уровнем мастерства. Шанс на то, что они допустят ошибку, невелик. Найти слабое место в игре соперника можно только на поле. «Атлетико» - очень дисциплинированная команда.

Они обычно не дают сыграть сопернику. Тем не менее, мы постараемся показать свой футбол. Насколько это позволит соперник.

«Атлетико» очень внимательно играет в обороне. Можно сказать, что в Европе они - номер один среди команд, уделяющих внимание защите. Посмотрим, постараемся использовать свой момент. Будем пытаться держать мяч у себя.

Наша цель, как я уже говорил, биться до конца. Потому что против «Атлетико» надо не только хорошо играть, но и хорошо бороться. Мы играем дома, при своих болельщиках. Постараемся заработать очки. Конечно, они намного выше нас, если сравнивать уровень мастерства. Но мы будем стараться. Посмотрим, как получится. Мы всегда играем с сильными соперниками и всегда надеемся на хороший исход.

У нас травмирован Дино Нлову. Вчера он не смог продолжить тренировку. Пока не знаю, сможет ли он сыграть завтра.

Удобно ли нам играть на Олимпийском стадионе? Мы больше не думаем о смене стадиона. Не хочу каждый раз говорить о том, что на Республиканском стадионе нам было бы легче. Это будет нашей слабостью. На Олимпийском стадионе собрались 50-60 тысяч болельщиков. Как только футболисты увидели такое количество болельщиков, они забыли обо всем. Считаем Олимпийский своим родным стадионом.

В мировом футболе сегодня есть семь-восемь команд, игры между которыми всегда интересны. Это – «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Бавария», «МЮ» и так далее. Для меня удовольствие играть против таких команд, против таких тренеров. Даже если мы проиграем. Не боимся ничего и готовимся.

Отличие «Атлетико» от «Реала» и «Барсы» в их стиле. Даже самая сильная команда не хочет играть против «Атлетико», потому что своей агрессией они не дают играть соперникам».

Гурбан Гурбанов призвал болельщиков поддержать «Карабах» в завтрашнем матче, несмотря на проблемы, с которыми столкнулись любители футбола во время первой игры с «Ромой».

«В жизни ничего не дается легко. Когда сложно - это путь к успеху. Мы прошли такой сложный путь, чтобы добраться до Лиги чемпионов. И сразу принять на стадионе 60 тысяч тоже нелегко. Тем более, была плохая погода. Это был дебют. И наш, и стадиона. Я думаю, нам не стоит об этом сейчас говорить. Независимо от того, сколько будет болельщиков завтра, постараемся сыграть хорошо. Еще миллионы болельщиков будут смотреть наш матч по ТВ.

Если бы я как болельщик пришел на стадион и столкнулся бы с трудностями, я все равно получил бы удовольствие от игры. Приглашаю всех наших болельщиков завтра на стадион. Чем больше болельщиков, тем ответственнее и с большим желанием играют футболисты.

Давайте не будем себя обманывать. У нас сегодня нет футболистов уровня «Ромы» и «Атлетико». Они ищут себе игроков из ведущих чемпионатов. Суперклубы не отслеживают игроков в Азербайджане. Если каждый год будем играть по много игр против команд уровня «Атлетико», то и интерес к нашим игрокам возрастет. У нас футбольный менталитет не на том уровне. Не каждый наш футболист хочет играть в Европе. Но такие игроки должны быть. Один-два футболиста должны послужить примером остальным, чтобы и у них появился интерес. Я не виню игроков. Есть и другие причины, почему они не уезжают. Если будем говорить о них, это займет много времени».

«Об «Атлетико» можно говорить только приятные слова, - говорит Гара Гараев. - Они играют в такой футбол, которым можно только восхищаться. Это самая агрессивная команда нашей группы. И завтра она так же будет играть. Постараемся около наших болельщиков сыграть достойно и заработать хотя бы очко. Готовимся, надеемся на хороший результат».

Один из иностранных журналистов попросил Гараева ответить на вопрос: каково это «Карабаху» играть далеко от своего родного города Агдама?

«Плохо, что мы не играем на родном стадионе. Но «Карабах» пытается хоть как-то смягчить горькие воспоминания наших болельщиков. Надеюсь, что скоро мы будет проводить свои матчи в Карабахе. На нас лежит большая ответственность, что мы носим это имя. И постараемся и дальше достойно представлять Карабах».

Сравнивая игры за сборную Азербайджана и «Карабах», Гара отметил:

«Играть за сборную Азербайджана и «Карабах» – это разные вещи. В сборной представляем флаг страны, всех азербайджанцев. В Германии мы неплохо играли в первом тайме. Во втором не смогли сдержать натиск соперника и пропустили. Хорошие игры за «Карабах» пытаемся перенести в сборную и наоборот. Думаю, что то, как мы играли против Германии в первом тайме, станет для нас большой мотивацией в завтрашней игре».

Гара Гараев, как и Гурбан Гурбанов, ответил на вопрос, почему он и другие азербайджанские футболисты не уезжают играть в сильные европейские чемпионаты.

«Видимо, я не вышел еще на тот уровень. Где-то сыграл слабо, может, слабо подготовился. Не только мне, но и ни одному другому азербайджанскому футболисту не удается заиграть в Европе. Не знаю точную причину. Мы делаем все от себя зависящее. Я говорил, что, если будет предложение, не буду смотреть на финансовые условия и поеду играть. Очень хотел бы выступать в Европе».

В заключение Гара Гараев также призвал болельщиков заполнить завтра Олимпийский стадион:

«Нам осталось провести две игры. Думаю, что эти матчи должны быть праздником для азербайджанских любителей футбола. Ведь к нам едут такие команды! Я думаю, что ради такого случая можно потерпеть какие-то трудности при посещении стадиона. Думаю, что завтра стадион должен быть заполненным. Еще не поздно! Призываю болельщиков купить билеты и неистово нас поддерживать».