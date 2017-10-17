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Киргизия пожаловалась на Казахстан в ВТО

 

Правительство Киргизии обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с  ситуацией на ее границе с Казахстаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина Киргизии.

"Правительство Кыргызской Республики официально направило обращение в секретариат Всемирной торговой организации по ситуации, сложившейся на кыргызско-казахстанской государственной границе. Основанием к тому послужило нарушение Республикой Казахстан ключевых норм генерального соглашения по тарифам и торговле и соглашения об учреждении Всемирной торговой организации", — говорится в сообщении.

Отметим, что Госпогранслужба Киргизии ранее сообщила, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, после чего там образовались автомобильные пробки. В свою очередь Погранслужба КНБ Казахстана заявила, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском ее участке, проводится плановая пограничная операция. Министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов  ранее указал, что, усиливая контроль на своих границах, страна ничем не нарушает принятых в ЕАЭС норм.

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