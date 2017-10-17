Азербайджан пожаловался в НАТО на поставки Россией оружия Армении

На сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте делегация Азербайджана подняла вопрос поставок Россией оружия Армении, обвинив Москву в том, что она «вооружает оккупанта». Как сообщает EADaily, об этом сообщил журналистам член армянской делегации в ПА НАТО Эдмон Марукян.

Поводом для обвинений Баку стало недавнее решение РФ о выдаче Армении льготного кредита в $ 100 млн с целью закупки современных вооружений и военной техники.

В ответ армянская делегация напомнила, что азербайджанская сторона сама заключила оружейные контракты с Россией и многими другими государствами.

Напомним, что в соответствии с соглашением, российский кредит будет выдан сроком на 20 лет, из которых 5 лет — под льготные 3% годовых. При этом Армения должна будет софинансировать кредит в размере 10% общей стоимости соглашения. На основании кредитного соглашения, между Минобороны Армении и ОАО «Рособоронэкспорт» будут заключены отдельные договора о порядке, сроках поставок вооружений и военной техники, а также будут согласованы вопросы и порядок обслуживания ВВТ.