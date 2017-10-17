Депутаты избили бывшего министра обороны Украины

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк у стен парламента набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны. Видео инцидента на своей странице в Facebook во вторник, 17 октября, опубликовал журналист Евгений Цяпенко.

На записи Парасюк, проходя мимо Гелетея, делает последнему замечание: «Маловато вы взяли людей». После краткой дискуссии парламентарий как будто бы собирается уходить, однако затем поспешно оборачивается к бывшему министру обороны со словами: «Что ты сказал, падлюка? Ты еще за Иловайск ответишь!» Гелетей пытается успокоить Парасюка, однако тот с криком «Кто говнюк? Иди сюда!» бьет генерала.

В августе 2014 года, когда Гелетей возглавлял министерство обороны страны, украинская армия понесла тяжелые потери от донецких повстанцев под Иловайском. По неофициальным данным, число погибших тогда украинских военнослужащих превысило тысячу человек.