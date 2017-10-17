Когда в июне 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес свое решение по делу «Чирагов и другие против Армении», многие в Азербайджане посчитали, что это был переломный момент - впервые продолжающаяся оккупация Арменией Карабаха и других семи регионов Азербайджана получила признание на международном уровне. Решение было недвусмысленным – ЕСПЧ отклонил возражение правительства Армении о том, что Армения не имела эффективного контроля над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями и, следовательно, не имела юрисдикции. Окончательный текст гласит:

«Суд, в частности, отметил, что многочисленные сообщения и публичные заявления, в том числе от членов и бывших членов правительства Армении, показали, что Армения в силу своего военного присутствия и путем предоставления ею военной техники и опыта была в значительной степени вовлечена в нагорно-карабахский конфликт с самого начала. Военная поддержка Армении по-прежнему была решающей для контроля над рассматриваемыми территориями. Кроме того, из фактов, установленных в ходе рассмотрения дела, стало ясно, что Армения предоставляла «НКР» существенную политическую и финансовую поддержку; кроме того, ее гражданам требовалось приобретать армянские паспорта для выезда за границу, поскольку «НКР» не признается ни одним государством или международной организацией. В заключение, Армения и «НКР» были высоко интегрированы практически по всем важным вопросам, а «НКР» и ее администрация выжили благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке, оказанной ей Арменией. Таким образом, Армения осуществляла эффективный контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями».

(file:///C:/Users/user/Downloads/003-5110589-6301087%20(4).pdf; https://www.euractiv.com/section/armenia/news/strasbourg-court-decision-deals-blow-to-armenia-over-azerbaijan/).

Поэтому, согласно Европейскому суду по правам человека, одно государство-член Совета Европы (СЕ) - Армения - оккупирует территории Азербайджана, другого государства-члена Совета Европы. Разумеется, с момента принятия Судом этого решения в июне 2015 года должна была быть какая-то реакция Совета Европы на эту возмутительную ситуацию. Совет Европы должен был применить санкции против Армении или, по крайней мере, угрожать приостановлением членства Еревана в организации.

А может быть, специальная комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была назначена для изучения выводов Суда? К настоящему времени ПАСЕ должна была уже принять резолюцию по делу «Чирагов против Армении», осуждающую Армению и требующую ее ухода с оккупированных азербайджанских территорий, не так ли? По крайней мере, Генеральный секретарь Торбьерн Ягланд должен был бы сделать заявление по этому вопросу или, по крайней мере, написать что-то на Facebook (мы знаем, например, что он любит атаковать критически настроенных журналистов в социальных сетях), не так ли? (https://haqqin.az/news/112026)

Это, конечно, безответные риторические вопросы. Поскольку когда в январе 2016 года британский парламентарий Роберт Уолтер выдвинул резолюцию «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана», ПАСЕ проголосовала против ее принятия. Резолюция была основана на докладе г-на Уолтера и прямо ссылалась на «позицию Европейского суда по правам человека в его решении от июня 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении» в отношении вопроса о юрисдикции, согласно которому Армения «осуществляла эффективный контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями». В проекте резолюции ПАСЕ также говорится, что «Ассамблея вновь заявляет о своей обеспокоенности, выраженной в ее резолюции 1416 (2005), о том, что военные действия и широкомасштабное межэтническое насилие, которое им предшествовало, привели к широкомасштабному этническому изгнанию и созданию моно-этнических областей, которые напоминают страшную концепцию этнической чистки». (http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5993&lang=2&cat=8).

Проголосовав против этой резолюции, ПАСЕ не только отменила свои предыдущие резолюции, поддерживающие территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и косвенно отклонила решение Европейского суда по делу «Чирагов против Армении». Если собственные институты Совета Европы, Генеральный секретариат и ПАСЕ игнорируют решения ЕСПЧ или применяют их избирательно, почему любое государство-член должно их соблюдать? Это, пожалуй, лучше всего свидетельствует о том, что решения Европейского суда не стоят и клочка бумаги, на которой написан вердикт, ибо за ними не стоят политические решения и действия. Поэтому неудивительно, что около 11 000 судебных решений ЕСПЧ до сих пор не реализованы почти всеми 50 членами Совета Европы, включая Азербайджан и Великобританию.

Между тем, с 2015 года, СЕ стал платформой для последовательной и неустанной антиазербайджанской кампании. Эта платформа направлена на подрыв международного положения правительства Азербайджана, а также на ослабление и делегитимизацию позиции Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. Неудивительно, что все в Азербайджане, от президента до депутатов и журналистов, теперь открыто задаются вопросом: почему страна должна оставаться членом организации, которая не только применяет двойные стандарты, но и открыто враждебна Баку?

Речь идет не просто об уязвленных чувствах - продолжение членства в СЕ может негативно повлиять на национальные стратегические интересы Азербайджана. Страна, суверенитет которой уже нарушен, не может заниматься политикой, которая рискует еще большей эрозией ее суверенитета. Даже в Великобритании, другой стране, рассматривающей уход из Совета Европы, дискуссии о членстве в течение многих лет были сосредоточены на вопросах суверенитета. (http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-25535327; http://www.express.co.uk/news/uk/797654/General-Election-2017-Theresa-May-European-Convention-Human-Right-post-Brexit-Lord-Faulks). Азербайджан - страна, которой приходится иметь дело не только с военной оккупацией своей суверенной территории другим государством-членом Совета Европы, но также сталкивающаяся с многочисленными стратегическими угрозами, должна проявлять особую осторожность, когда речь идет об участии в многосторонних организациях.

Возьмем, к примеру, вопрос о средствах массовой информации иностранных государств, действующих в Азербайджане. Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL), финансируемая Конгрессом США, которое недавно лишилось лицензии в Азербайджане и была изгнана из страны, теперь подает на Баку в Европейский суд по правам человека (https://www.rferl.org/a/rferl-azerbaijan-european-court-of-human-rights/28733886.html). RFE/RL известно своей предвзятой антиазербайджанской и проармянской редакционной политикой, которая не претендует на сбалансированность и объективность. Его редакторы и журналисты обычно выдают Карабах за «Арцах», а освещение новостей об Азербайджане является злонамеренно враждебным (https://www.rferl.org/a/azerbaijan-blacklists-three-us-lawmakers-visiting-nagorno-karabakh/28752231.html).

Естественно, что медийная деятельность RFE/RL, нарушающая правила вещания в Азербайджане, не будет в интересах общества и должна быть прекращена. Та же практика существует в Европе – в 2012 году, например, британский медиа-регулятор «Ofcom» аннулировал британскую лицензию «Press TV», финансируемого правительством Ирана, решительно закрыв этот канал (http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-16652356).

Тем не менее, вполне вероятно, что ЕСПЧ удовлетворит иск RFE/RL против Азербайджана, и, учитывая антибакинскую истерию в Страсбурге, вполне вероятно, что последуют политические действия, в том числе дальнейшие критические резолюции ПАСЕ. Все это, в сочетании с давлением, уже применяемым в отношении Баку в рамках вышеупомянутой кампании, может привести к угрозе или применению санкций, дальнейшим расследованиям и даже приостановлению членства в СЕ. Все это еще больше повредит позиции Азербайджана по карабахской проблеме.

Азербайджанским политикам необходимо рассмотреть вопрос о том, служит ли продолжающееся членство страны в Совете Европы и ЕСПЧ постоянным интересам страны? На мой взгляд не служат! Пора принимать решение!