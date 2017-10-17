Расследование убийства журналистки на Мальте будет вести ФБР

Власти Мальты обратились в ФБР с просьбой о помощи в расследовании убийства 53-летней журналистки Дафны Каруана Галиции. К расследованию также привлечены и голландские сыщики, пишут мальтийские СМИ.

Полицейский судья Консуэло Скерри Херрера, которой первоначально было поручено вести данное дело, как выяснилось, сама была среди фигурантов последнего расследования погибшей.

Вследствие этого названная судья от ведения следствия была отстранена.

Стихийно состоявшаяся гражданская панихида по погибшей прошла в г. Слиема вечером 16 октября. На местную набережную вышли тысячи людей, в знак скорби по Дафне зажигая поминальные свечи.