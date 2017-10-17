В Японии с радаров исчез военный вертолет

Во вторник военный вертолет Сил самообороны Японии UH-60 с четырьмя пилотами на борту исчез с экранов радаров, передает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.

Согласно информации, ЧП произошло во время облета воздушного судна морского побережья вблизи города Хамамацу префектуры Сидзуока. По факту начато следствие.

Неделю назад, 11 октября, в Японии разбился еще и другой вертолет - транспортный CH-53E с американской военной базы Футэмма на Окинаве. Инцидент произошел в ходе экстренной посадки воздушного судна, предпринятой вследствие случившегося на его борту пожара. По сообщениям японских СМИ, в той аварии никто не пострадал.