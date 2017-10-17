В Казахстане задержан киргизский офицер

Офицер сухопутных войск Киргизии был задержан казахстанскими пограничниками, сообщили Sputnik в пресс-службе Генштаба ВС республики.

По ее информации, военнослужащего задержали 15 октября.

"Это произошло на КПП "Кордай". Офицера задержали казахстанские пограничники. Пока мы не владеем информацией о причине задержания. Известно, что компетентные органы Казахстана ведут следственные действия. О задержанном офицере тоже пока ничего сказать не можем", — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным одного из киргизских СМИ, военнослужащего задержали вследствие обнаружения при нем наркотиков.