45% армян живут в нищете

Около 45% населения Армении находятся на грани абсолютной бедности, а 10% живут в полной нищете. Об этом заявил директор местного Центра социологических исследований «Социометр» Агарон Адибекян, сообщает портал ARKA.

«Когда мы оценивали программу по содействию школьникам, выяснилось, что одна из причин непосещения детьми школьных занятий - отсутствие у них обуви и теплой одежды. Таким образом оказывает бедность на формирование будущего поколения», — рассказал он.

По словам социолога, больше половины своих доходов жители Армении тратят на еду.

«Каждый третий житель Армении живет сугубо на зарплату, и лишь 18% имеют еще и другие источники доходов. На пособие живет около 29% жителей страны», — подчеркнул Адибекян.

Также он напомнил, что по объему национального ВВП Армения занимает лишь 135-е место в мире.