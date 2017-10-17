В Лондоне исключили нормальные отношения с Москвой

Великобритания не может строить нормальных отношений с Россией, однако считает важным поддерживать с нею диалог, передает РИА Новости заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.

"Соединенное Королевство не может иметь нормальных отношений с этой страной. Но мы понимаем, что важно поддерживать с ней диалог", — сказал Джонсон во вторник, отвечая на вопросы парламентариев.

Также он подтвердил прежние заявления британских властей о том, что Лондон, де, "не располагает никакими прямыми доказательствами причастности России к кибератакам" на Великобританию. При этом, однако, министр вновь обвинил Россию в недружественном по отношению к его стране поведении.