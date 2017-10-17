Киевский суд арестовал провокатора из Азербайджана

Бориспольский городской суд Киева сегодня арестовал на 18 суток азербайджанского оппозиционера Фикрета Гусейнли. Об этом Turan сообщил адвокат задержанного Дмитрий Мазурок.

Ф.Гусейнли был задержан утром 14 октября, по соответствующему запросу Азербайджана, накануне предстоявшего ему отлета из Киева в Дюссельдорф. Предъявляемое ему обвинение - мошенничество и незаконное пересечение украинской государственной границы. На момент его задержания вместе с Ф.Гусейнли находился бывший активист молодежного крыла ПНФА Yeni Fikir, принявший гражданство США и предполагаемый агент ЦРУ скандально известный Саид Нури. Что может объединять двух этих персонажей - пока остается неизвестным.

Защиту Ф.Гусейнли осуществляет Украинское Хельсинкское общественное объединение прав человека.

По словам его адвоката, Ф.Гусейнли 18 суток будет находиться в Киевском изоляторе временного содержания.