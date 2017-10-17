Военные атташе, аккредитованные в нашей стране, посетили сегодня базу Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Сначала для военных атташе, представляющих 17 стран, был представлен общий брифинг о воинской части ВВC, истории ее создания. На авиабазе гости ознакомились с созданными для личного состава условиями, побывали в солдатских столовых, казармах и учебных помещениях.

Ознакомившись с авиационными средствами, гости посетили занятия по боевой подготовке личного состава.

Военные атташе пообедали в офицерской столовой и выразили удовлетворение созданными служебными и бытовыми условиями в воинской части, боевой подготовкой и уровнем обучения.