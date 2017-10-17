Польша за вступление Турции в Евросоюз

Для Евросоюза важен военный и экономический потенциал Турции, заявил президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что Эрдоган находится с визитом в Варшаве.

"Надеемся на вступление Турции в Евросоюз. Турция давно прикладывает усилия для членства в ЕС. Турция старается и этого членства ждет", — сказал Дуда.

По его словам, Турция является "необычайно существенным партнером ЕС с точки зрения безопасности".

"Этого никому не надо пояснять", — сказал польский президент, добавив, что для ЕС важны "военный и экономический потенциал" Турции.

Также Дуда отметил, что Анкара "исполняет свои обязательства перед ЕС, в частности, по вопросу беженцев".