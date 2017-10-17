Подписаться на уведомления
 

Польша за вступление Турции в Евросоюз

 

Для Евросоюза важен военный и экономический потенциал Турции, заявил президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что Эрдоган находится с визитом в Варшаве.

"Надеемся на вступление Турции в Евросоюз. Турция давно прикладывает усилия для членства в ЕС. Турция старается и этого членства ждет", — сказал Дуда.

По его словам, Турция является "необычайно существенным партнером ЕС с точки зрения безопасности". 

"Этого никому не надо пояснять", — сказал польский президент, добавив, что для ЕС важны "военный и экономический потенциал" Турции.

Также Дуда отметил, что Анкара "исполняет свои обязательства перед ЕС, в частности, по вопросу беженцев".

89 просмотров


Старости
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
18 Окт 18° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 20° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0028 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Польша за вступление Турции в Евросоюз
Военные атташе на базе ВВС Азербайджана фото
Киевский суд арестовал провокатора из Азербайджана
В Лондоне исключили нормальные отношения с Москвой
45% армян живут в нищете
Цены на нефть демонстрируют рост Обновлено
В Казахстане задержан киргизский офицер
В Японии с радаров исчез военный вертолет
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции Фото
Расследование убийства журналистки на Мальте будет вести ФБР
Депутаты избили бывшего министра обороны Украины
И в Лондоне считают, что Азербайджану надо уйти из Совета Европы нам пишет Мурад Гасанлы
Азербайджан пожаловался в НАТО на поставки Россией оружия Армении
Киргизия пожаловалась на Казахстан в ВТО
Саакашвили на многотысячном митинге в Киеве видео; обновлено
Гурбан Гурбанов: «Давайте не будем себя обманывать» Пресс-конференция перед матчем с «Атлетико»
Гагика Царукяна кинули на несколько миллионов
Нефть Киркука под контролем Ирака
Араз Ализаде: «Мадат Гулиев мне ответил: Ваш отец никогда не был агентом КГБ» в гостях у haqqin.az
Разбился еще один испанский истребитель
Иракская армия вынудила курдов оставить еще один район Обновлено
Азербайджанская труба принесет Албании 800 миллионов евро
Число беженцев рохинджа перевалило за полмиллиона
Нетаньяху: В Сирии никогда не будет иранских баз Обновлено
Мощный шторм на побережье Грузии видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться