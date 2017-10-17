Курды роют окопы на подступах к Эрбилю

Курдские бойцы пешмерга начали рыть окопы и строить укрепления на дороге Эрбиль - Киркук, готовясь воспрепятствовать дальнейшему продвижению армии Ирака, сообщает Анадолу.

Укрепления возводятся в 35 километрах от города Эрбиль.

В то же время покинувшие свои дома в Киркуке курдские семьи возвращаются в город.

По призыву временно исполняющего обязанности губернатора Киркука Ракана Саида сегодня утром вышли на работу местные госслужащие и были возобновлены занятия в школах.

Безопасность в городе Киркук обеспечивает Федеральная полиция Ирака.