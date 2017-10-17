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Межбанк Азербайджана на ежегодной конференции SIBOS - 2017

 

В период с 16 по 19 октября в городе Торонто проходит ежегодная международная финансовая конференция SIBOS. В данном мероприятии принимают участие представители крупных банков и финансовых институтов, независимые консультанты, а также производители и поставщики технологических инноваций для международного финансового сектора. Данная конференция служит мировой площадкой, на которой определяются последующие направления развития банковской индустрии.

Международный банк Азербайджана (МБА), являясь одним из лидирующих банков региона по различным направлениями развития бизнеса, традиционно принимает участие в данной конференции. Учитывая масштабы мероприятия, представители МБА проводят ряд деловых встреч с ведущими иностранными финансовыми институтами. Предметом обсуждения является успешное завершение процесса реструктуризации внешних обязательств банка, поддержание и укрепление сотрудничества с иностранными партнерами по различным банковским направлениям. В рамках мероприятия предоставляется информация о стратегических целях МБА, обсуждаются возможности взаимовыгодного сотрудничества, а также происходит знакомство с технологическими новинками и установление новых деловых отношений с лидерами рынка.

Крупнейшая в мире конференция-выставка проводится ежегодно с 1978 года и считается одним из важнейших достижений всемирного банковско-финансового сектора.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, на официальной его страничке  в социальной сети Facebook, а также позвонив в его информационный центр по короткому номеру: 937.

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