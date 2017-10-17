Подписаться на уведомления
 

«Столицу» ИГ освободили от террористов

 

Сирийский город Ракка, долгое время бывший объявленной боевиками ИГ их столицей,  ныне полностью от них очищен. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает в Telegram-канале Directorate 4,  специлизирующийся на освещении темы международного терроризма.

В этом же СМИ опубликован видеоролик, запечатлевший отход боевиков из последнего удерживавшегося ими городского района, где расположена местная больница. Теперь Ракка всецело находится под контролем курдов.

15 октября в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам вместе с удерживаемыми ими мирными жителями покинуть город во избежание новых неоправданных жертв.

1475 просмотров


Старости
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
18 Окт 18° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 20° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0028 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Теракт в турецком Мерсине
Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции
Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан не должен принимать российскую валюту с изображением Крыма» эксклюзив
Награжденные Абульфазом Гараевым деятели культуры ушли к Али Керимли
Елена Бондаренко: «Украинские власти сделали все, чтобы испортить отношения с Азербайджаном» эксклюзив
Диего Симеоне: «Карабах» играет в испанский футбол»
Асад Акперов: «Помогите, министр и суд отнимают у меня внука!» приемная haqqin.az
В Америке осудили террориста, арестованного в Баку
Обвал на шахте в Турции: шестеро погибших Обновлено; видео
Ниджат и Каролина в благодарность немцам за солидарность с беженцами фото
«Столицу» ИГ освободили от террористов
Межбанк Азербайджана на ежегодной конференции SIBOS - 2017
Курды роют окопы на подступах к Эрбилю
Польша за вступление Турции в Евросоюз
Военные атташе на базе ВВС Азербайджана фото
Киевский суд арестовал провокатора из Азербайджана
В Лондоне исключили нормальные отношения с Москвой
45% армян живут в нищете
Цены на нефть демонстрируют рост Обновлено
В Казахстане задержан киргизский офицер
В Японии с радаров исчез военный вертолет
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции Фото
Расследование убийства журналистки на Мальте будет вести ФБР
Депутаты избили бывшего министра обороны Украины
И в Лондоне считают, что Азербайджану надо уйти из Совета Европы нам пишет Мурад Гасанлы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться