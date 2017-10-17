«Столицу» ИГ освободили от террористов

Сирийский город Ракка, долгое время бывший объявленной боевиками ИГ их столицей, ныне полностью от них очищен. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает в Telegram-канале Directorate 4, специлизирующийся на освещении темы международного терроризма.

В этом же СМИ опубликован видеоролик, запечатлевший отход боевиков из последнего удерживавшегося ими городского района, где расположена местная больница. Теперь Ракка всецело находится под контролем курдов.

15 октября в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам вместе с удерживаемыми ими мирными жителями покинуть город во избежание новых неоправданных жертв.