Мэр немецкого Саарбрюккене Ральф Лац, студент из Азербайджана Ниджат Мамедбейли и студентка из Испании Каролина Гоберн Кариде посадили в парке Эчелмейер, расположенном рядом с церковью Святого Михаила в центре Саарбрюккена кизиловые деревья в знак благодарности народу Германии за прием и солидарность с беженцами, сообщает haqqin.az со ссылкой издание Saarbruecker-zeitung.

Азербайджанец и испанка, которые изучают европейское и международное право на юридическом факультете Университета Саарбрюккен, в начале июня 2017 года выдвинули инициативу о посадке деревьев в городе, чтобы отблагодарить его жителей за прием и размещение беженцев.

«Дерево – это символ жизни, будущего и природы. Поэтому мы решили, что деревья как нельзя лучше подходят на роль символа нашей благодарности немцам и жителям Саарбрюккена в частности», - говорят студенты, авторы этой инициативы.

Н.Мамедбейли и К.Гоберн Кариде решили посадить в немецком городе нетипичные для Германии кизиловые деревья. Студенты сами нашли деньги на свою инициативу – 500 евро и заручились поддержкой Ассоциации молодых европейских федералистов в Саарланде (JEF). Затем они обратились в мэрию Саарбрюккена, где их инициатива была одобрена.

«Мы рады и гордимся тем, что в нашем городе живут представители 150 наций и народностей. Я счастлив тем, что такая прекрасная инициатива исходила от столь молодых людей. Я решил поддержать их», - сказал мэр города Саарбрюккен Ральф Лац.