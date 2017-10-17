В Америке осудили террориста, арестованного в Баку

Поданный Саудовской Аравии боевик «Аль-Каиды» Ахмед Хаза аль-Дарби, который был арестован в 2002 году в Бакинском международном аэропорту, и содержащийся в тюрьме на военно-морской базе США Гуантанамо, 13 октября 2017 года приговорен американским военным трибуналом к 13 годам заключения за организацию нападения на танкер MV Limburg. В результате этой террористической атаки погиб один человек и получили ранения еще двенадцать пассажиров, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянское издание Рroceso.

Судебные слушания проходили на базе ВМС США в Гуантанамо. В ходе судебного заседания Ахмед Хаза аль-Дарби признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям, и по этой причине его осудили на минимальный срок, предусмотренный за это преступление.

Приговор вынес военный судья полковник Дуглас К. Уоткинс по решению десяти присяжных заседателей.

В обвинительном акте указано, что осужденному зачтется срок пребывания в заключении со дня его ареста в Баку в 2002 году до начала судебного процесса в 2012 году, что составляет 11 лет и семь месяцев. После отбытия оставшегося срока заключения Ахмед Хаза аль-Дарби, согласно соглашению между Вашингтоном и Эр-Риядом, будет передан Саудовской Аравии.

Ахмед Хаза аль-Дарби оказался в Гуантанамо в августе 2002 года, спустя два месяца после его задержания в Азербайджане.

Джихадист, который в заключительном слове в суде раскаялся в совершенных преступлениях, присоединился к «Аль-Каиде» в середине 1990-х годов, когда террористической организацией руководил еще малоизвестный Усама бен Ладен.

В июне 2002 года Ахмед Хаза аль-Дарби вылетел из города Босассо (Сомали) в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) (было еще краткосрочное приземление в Джибути).

Задержанный утверждал, что его остановила полиция ОАЭ, поставив под сомнение подлинность его паспорта. Тем не менее, аль-Дарби, оставшись в аэропорту, смог вылететь в Азербайджан. В Баку же он был остановлен таможенниками, которые обнаружили у него 150 фальшивых долларов, а затем арестовали его. У аль-Дарби также обнаружили две банковские карты, саудовский паспорт, билет, различные распечатки телефонных компаний и т.д.