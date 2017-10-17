Подписаться на уведомления
 

В Америке осудили террориста, арестованного в Баку

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

Поданный Саудовской Аравии боевик «Аль-Каиды» Ахмед Хаза аль-Дарби, который был арестован в 2002 году в Бакинском международном аэропорту, и содержащийся в тюрьме на военно-морской базе США Гуантанамо, 13 октября 2017 года приговорен американским военным трибуналом к 13 годам заключения за организацию нападения на танкер MV Limburg. В результате этой террористической атаки погиб один человек и получили ранения еще двенадцать пассажиров, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянское издание Рroceso.

Судебные слушания проходили на базе ВМС США в Гуантанамо. В ходе судебного заседания Ахмед Хаза аль-Дарби признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям, и по этой причине его осудили на минимальный срок, предусмотренный за это преступление.

Приговор вынес военный судья полковник Дуглас К. Уоткинс по решению десяти присяжных заседателей.

В обвинительном акте указано, что осужденному зачтется срок пребывания в заключении со дня его ареста в Баку в 2002 году до начала судебного процесса в 2012 году, что составляет 11 лет и семь месяцев. После отбытия оставшегося срока заключения Ахмед Хаза аль-Дарби, согласно соглашению между Вашингтоном и Эр-Риядом, будет передан Саудовской Аравии.

Ахмед Хаза аль-Дарби оказался в Гуантанамо в августе 2002 года, спустя два месяца после его задержания в Азербайджане.

Джихадист, который в заключительном слове в суде раскаялся в совершенных преступлениях, присоединился к «Аль-Каиде» в середине 1990-х годов, когда террористической организацией руководил еще малоизвестный Усама бен Ладен.

В июне 2002 года Ахмед Хаза аль-Дарби вылетел из города Босассо (Сомали) в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) (было еще краткосрочное приземление в Джибути).

Задержанный утверждал, что его остановила полиция ОАЭ, поставив под сомнение подлинность его паспорта. Тем не менее, аль-Дарби, оставшись в аэропорту, смог вылететь в Азербайджан. В Баку же он был остановлен таможенниками, которые обнаружили у него 150 фальшивых долларов, а затем арестовали его. У аль-Дарби также обнаружили две банковские карты, саудовский паспорт, билет, различные распечатки телефонных компаний и т.д.

1381 просмотров


Старости
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
18 Окт 18° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 20° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0028 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Теракт в турецком Мерсине
Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции
Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан не должен принимать российскую валюту с изображением Крыма» эксклюзив
Награжденные Абульфазом Гараевым деятели культуры ушли к Али Керимли
Елена Бондаренко: «Украинские власти сделали все, чтобы испортить отношения с Азербайджаном» эксклюзив
Диего Симеоне: «Карабах» играет в испанский футбол»
Асад Акперов: «Помогите, министр и суд отнимают у меня внука!» приемная haqqin.az
В Америке осудили террориста, арестованного в Баку
Обвал на шахте в Турции: шестеро погибших Обновлено; видео
Ниджат и Каролина в благодарность немцам за солидарность с беженцами фото
«Столицу» ИГ освободили от террористов
Межбанк Азербайджана на ежегодной конференции SIBOS - 2017
Курды роют окопы на подступах к Эрбилю
Польша за вступление Турции в Евросоюз
Военные атташе на базе ВВС Азербайджана фото
Киевский суд арестовал провокатора из Азербайджана
В Лондоне исключили нормальные отношения с Москвой
45% армян живут в нищете
Цены на нефть демонстрируют рост Обновлено
В Казахстане задержан киргизский офицер
В Японии с радаров исчез военный вертолет
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции Фото
Расследование убийства журналистки на Мальте будет вести ФБР
Депутаты избили бывшего министра обороны Украины
И в Лондоне считают, что Азербайджану надо уйти из Совета Европы нам пишет Мурад Гасанлы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться