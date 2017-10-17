Руководство министерства оборонной промышленности потворствует людям, которые вопреки закону хотят отобрать у дедушки-опекуна внука. С такой жалобой в haqqin.az обратился 59-летний житель села Еникенд Сабирабадского района Асад Акперов.
История борьбы А.Асадова за право растить внука началась после трагической гибели в августе 2016 году в дорожной аварии его сына Али Акперова и невестки Лейлы Салаховой. В ужасной катастрофе чудом остался жив только их полуторамесячный сын Юнис.
Асад Акперов
Немного придя в себя от постигшей его горя, Акперов оформил в комиссии по опекунству и попечительству Исполнительной власти Ясамальского района Баку опекунство над Юнисом. За ребенком также присматривают проживающие с ним в одном доме его дочь Зюмруд Ахадова и зять Низамеддин Ахадов, у которых своих детей нет. Все очень любят малыша и обеспечивают надлежащий уход за ним.
Зюмруд Ахадова, приходящаяся Юнису родной тетей, официально обратилась в суд о его усыновлении. В ее заявлении было отмечено, что ребенок будет расти в заботе и ласке среди самых близких людей и ни в чем не будет нуждаться. Усыновление четой Ахадовых малолетнего сына погибших родственников было признано целесообразным органом по опекунству и попечительству при исполнительной власти Сабирабада.
Однако по прошествии некоторого времени тетя ребенка со стороны матери - сестра покойной Лейлы Салаховой Ирада Салахова и ее супруг Эльгюн Алиев также обратились в суд с заявлением об усыновлении Юниса, настаивая чтобы мальчику официально дали их фамилию.
По каким-то не поддающимся здравому смыслу и человеческой морали причинам Сабирабадский суд под руководством судьи Малика Гараева принял решение отказать в просьбе об усыновлении Зюмруд Ахадовой и передать Юниса Ираде Салаховой. В постановлении суда указывалось также, прежнее свидетельство о рождении мальчика подлежит ликвидации, а в новом документе следует указать фамилию и отечество новых родителей - И.Салаховой и Э.Алиева. То есть официально уничтожить все корни ребенка.
Суд решил, что условия жизни и доходы проживающей в Баку Ирады Салаховой более приемлемые, чем у прежнего опекуна - дедушки ребенка Асада Акперова, проживающего в сельской местности Сабирабадского района. К тому же И.Салахова работает советником отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности и ее заработная плата составляет 540 манатов.
Но ведь и дедушка Юниса Асад Акперов отнюдь не бедствует – у него одно из самых преуспевающих в районе фермерских хозяйств, большой дом со всеми удобствами. Кроме того он арендует полтора гектара земли с двумя тысячами гранатовых деревьев. Два сына Акперова, занимающихся предпринимательством в России, постоянно высылают ему деньги на различные расходы по хозяйству. А.Акперов сообщил, что готов представить банковскую выписку регулярных денежных переводов из РФ.
дом Асада Акперова
комната малыша
Дочь Зюмруд также имеет свою долю в фермерском хозяйстве, при этом в сельскохозяйственных работах не участвует и может полностью посвятить себя ребенку.
«На каких основаниях суд принимает решение отнять у меня ребенка и требует изменить мальчику имя, фамилию и отчество? Почему мальчик не может жить в отцовском доме, в родном селе, под присмотром самого близкого по родству человека - дедушки. По закону для усыновления необходимо согласие опекуна, кем я уже год являюсь. Лишь в каких-то исключительных случаях позволено усыновление без согласия опекуна. Но ведь никакие такие страшные обстоятельства суд не указал?!», - возмущается А.Акперов.
Между тем, ознакомившись с условиями в доме А.Акперова, члены комиссии по опекунству единодушно подтвердили, что это практически идеальное место для проживания, отдыха, развития и воспитания мальчика. Было также учтено, что Асадову всего 59 лет, он здоров и работоспособен, а потому заключение комиссии гласило, что дедушка Юниса в состоянии обеспечить все условия для жизни и развития внука.
В настоящее время Апелляционный суд Ширванского района рассматривает жалобу А.Акперова на принятое судом Сабирабадского района решение о передаче права усыновления Ираде Салаховой.
Как выяснил А.Акперов, свое решение Сабирабадский суд принял под давлением руководства Министерства оборонной промышленности, где работает И.Салахова, и даже лично министра. Законный опекун узнал об этом из нескольких источников.
Чтобы убедиться в достоверности дошедших до него сведений, А.Акперов обратился с просьбой о встрече с главой министерства оборонной промышленности Я.Джамалову. В течение месяца из ведомства не было никакого ответа, и тогда замученный ожиданием решения судьбы внука дедушка сам пришел в приемную министерства.
На этот раз с ним соблаговолил встретиться сотрудник министерства по имени Тофик (фамилию он не назвал), заявивший, что никаких писем от него на имя министра не поступало и что если ему это нужно, пусть пишет новое заявление. Однако и на второе письмо реакции не последовало.
Мухтар Мустафаев
Асад Акперов убежден, что министр оборонной промышленности оказывает давление на суды. С ним согласен и его адвокат Мухтар Мустафаева, считающий постановление Сабирабадского суда об усыновлении семьей Салаховой – Алиева абсолютно безосновательным и противозаконным. Суд обосновал свое решение только материальной стороной и не принял во внимание отсутствие кровного родства и духовной привязанности.
«В 4-комнатном доме Асада Акперова у мальчика есть своя комната со всеми удобствами. У суда не было никаких оснований принять решение о ликвидации опекунства дедушки и передаче ребенка на усыновление вопреки воле опекуна. Суд не стал принимать во внимание душевную травму, которую обязательно получит малыш, лишившийся одной семьи, а вслед затем изъятый из дома любящих его людей», - уверен авдвокат.
В отчаянии Акперов написал письмо в администрацию президента Азербайджана с просьбой содействовать объективному рассмотрению своего дела в Апелляционном суде Ширвана и пресечь попытки Ирады Салаховой с помощью своего высокопоставленного покровителя в Министерстве оборонной промышленности оказать давление на суды. Асад Акперов умоляет, чтобы у него не отбирали внука – ребенка его погибшего сына.