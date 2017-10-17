Руководство министерства оборонной промышленности потворствует людям, которые вопреки закону хотят отобрать у дедушки-опекуна внука. С такой жалобой в haqqin.az обратился 59-летний житель села Еникенд Сабирабадского района Асад Акперов.

История борьбы А.Асадова за право растить внука началась после трагической гибели в августе 2016 году в дорожной аварии его сына Али Акперова и невестки Лейлы Салаховой. В ужасной катастрофе чудом остался жив только их полуторамесячный сын Юнис.

Немного придя в себя от постигшей его горя, Акперов оформил в комиссии по опекунству и попечительству Исполнительной власти Ясамальского района Баку опекунство над Юнисом. За ребенком также присматривают проживающие с ним в одном доме его дочь Зюмруд Ахадова и зять Низамеддин Ахадов, у которых своих детей нет. Все очень любят малыша и обеспечивают надлежащий уход за ним.

Зюмруд Ахадова, приходящаяся Юнису родной тетей, официально обратилась в суд о его усыновлении. В ее заявлении было отмечено, что ребенок будет расти в заботе и ласке среди самых близких людей и ни в чем не будет нуждаться. Усыновление четой Ахадовых малолетнего сына погибших родственников было признано целесообразным органом по опекунству и попечительству при исполнительной власти Сабирабада.

Однако по прошествии некоторого времени тетя ребенка со стороны матери - сестра покойной Лейлы Салаховой Ирада Салахова и ее супруг Эльгюн Алиев также обратились в суд с заявлением об усыновлении Юниса, настаивая чтобы мальчику официально дали их фамилию.

По каким-то не поддающимся здравому смыслу и человеческой морали причинам Сабирабадский суд под руководством судьи Малика Гараева принял решение отказать в просьбе об усыновлении Зюмруд Ахадовой и передать Юниса Ираде Салаховой. В постановлении суда указывалось также, прежнее свидетельство о рождении мальчика подлежит ликвидации, а в новом документе следует указать фамилию и отечество новых родителей - И.Салаховой и Э.Алиева. То есть официально уничтожить все корни ребенка.

Суд решил, что условия жизни и доходы проживающей в Баку Ирады Салаховой более приемлемые, чем у прежнего опекуна - дедушки ребенка Асада Акперова, проживающего в сельской местности Сабирабадского района. К тому же И.Салахова работает советником отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности и ее заработная плата составляет 540 манатов.

Но ведь и дедушка Юниса Асад Акперов отнюдь не бедствует – у него одно из самых преуспевающих в районе фермерских хозяйств, большой дом со всеми удобствами. Кроме того он арендует полтора гектара земли с двумя тысячами гранатовых деревьев. Два сына Акперова, занимающихся предпринимательством в России, постоянно высылают ему деньги на различные расходы по хозяйству. А.Акперов сообщил, что готов представить банковскую выписку регулярных денежных переводов из РФ.

Дочь Зюмруд также имеет свою долю в фермерском хозяйстве, при этом в сельскохозяйственных работах не участвует и может полностью посвятить себя ребенку.

«На каких основаниях суд принимает решение отнять у меня ребенка и требует изменить мальчику имя, фамилию и отчество? Почему мальчик не может жить в отцовском доме, в родном селе, под присмотром самого близкого по родству человека - дедушки. По закону для усыновления необходимо согласие опекуна, кем я уже год являюсь. Лишь в каких-то исключительных случаях позволено усыновление без согласия опекуна. Но ведь никакие такие страшные обстоятельства суд не указал?!», - возмущается А.Акперов.

Между тем, ознакомившись с условиями в доме А.Акперова, члены комиссии по опекунству единодушно подтвердили, что это практически идеальное место для проживания, отдыха, развития и воспитания мальчика. Было также учтено, что Асадову всего 59 лет, он здоров и работоспособен, а потому заключение комиссии гласило, что дедушка Юниса в состоянии обеспечить все условия для жизни и развития внука.

В настоящее время Апелляционный суд Ширванского района рассматривает жалобу А.Акперова на принятое судом Сабирабадского района решение о передаче права усыновления Ираде Салаховой.

Как выяснил А.Акперов, свое решение Сабирабадский суд принял под давлением руководства Министерства оборонной промышленности, где работает И.Салахова, и даже лично министра. Законный опекун узнал об этом из нескольких источников.

Чтобы убедиться в достоверности дошедших до него сведений, А.Акперов обратился с просьбой о встрече с главой министерства оборонной промышленности Я.Джамалову. В течение месяца из ведомства не было никакого ответа, и тогда замученный ожиданием решения судьбы внука дедушка сам пришел в приемную министерства.

На этот раз с ним соблаговолил встретиться сотрудник министерства по имени Тофик (фамилию он не назвал), заявивший, что никаких писем от него на имя министра не поступало и что если ему это нужно, пусть пишет новое заявление. Однако и на второе письмо реакции не последовало.

Асад Акперов убежден, что министр оборонной промышленности оказывает давление на суды. С ним согласен и его адвокат Мухтар Мустафаева, считающий постановление Сабирабадского суда об усыновлении семьей Салаховой – Алиева абсолютно безосновательным и противозаконным. Суд обосновал свое решение только материальной стороной и не принял во внимание отсутствие кровного родства и духовной привязанности.

«В 4-комнатном доме Асада Акперова у мальчика есть своя комната со всеми удобствами. У суда не было никаких оснований принять решение о ликвидации опекунства дедушки и передаче ребенка на усыновление вопреки воле опекуна. Суд не стал принимать во внимание душевную травму, которую обязательно получит малыш, лишившийся одной семьи, а вслед затем изъятый из дома любящих его людей», - уверен авдвокат.

В отчаянии Акперов написал письмо в администрацию президента Азербайджана с просьбой содействовать объективному рассмотрению своего дела в Апелляционном суде Ширвана и пресечь попытки Ирады Салаховой с помощью своего высокопоставленного покровителя в Министерстве оборонной промышленности оказать давление на суды. Асад Акперов умоляет, чтобы у него не отбирали внука – ребенка его погибшего сына.