Диего Симеоне: «Карабах» играет в испанский футбол»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и футболист Сауль Ньигес поделились своими ожиданиями от завтрашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Карабаха», который состоится на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

«Верю, что завтра мы одержим победу, - говорит Симеоне. - Наша команда на верном пути. Стараемся прибавлять от игры к игре. Мы не выиграли у «Ромы», хотя имели большое преимущество. Затем мы уступили «Челси». Верю в свою команду. Изменений не будет. Верю, что в итоге мы добьемся успеха.

«Карабах» неплохо играл с «Челси», но особенно - с «Ромой». У «Карабаха» есть сильные игроки в атакующей линии. Отмечу Мичела. Это один из ведущих игроков «Карабаха».

«Карабах» играет в футбол, очень близкий по стилю испанскому. Но «Карабах» каждый раз играет по-иному. С «Челси» они играли по одной схеме, с «Ромой» - по другой.

В Азербайджане я чувствую себя очень хорошо. Как и в первый раз, когда мы приезжали сюда в 2013 году, нас встретили очень тепло.

О клубе «Карабах» я знаю, но историю клуба не знаю, извините. Сотрудничество с Азербайджаном принесло нам большой успех. Мы выиграли титулы, играли в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, что после нашего второго визита в Баку нас ждут еще большие успехи».

«Матч с «Карабахом» будет не на жизнь, а на смерть, - говорит Сауль Ньигес. - Это для меня большая мотивация. Стараюсь помогать команде в каждой игре. Верю, что сможем добиться хорошего результата. У меня не было времени погулять по Баку. Я несколько лет назад был тут - очень красивый город. У нас есть опыт игры с не самыми сильными командами. Соперник будет играть на своем поле, при своих зрителях. «Карабах» будет играть активно. Но мы постараемся добиться хорошего результата. У нас всего одно очко после двух матчей. Мы сами загнали себя в такую ситуацию. Постараемся завтра забить как можно быстрее - и победить».