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Елена Бондаренко: «Украинские власти сделали все, чтобы испортить отношения с Азербайджаном» эксклюзив

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

"Украинские власти делают все, чтобы испортить отношения со всеми странами. Как можно было испортить отношения с такой страной, как Азербайджан?! Такова их философия!" Об этом заявила в беседе с haqqin.az  экс-депутат Украинской Рады Елена Бондаренко, комментируя антиазербайджанскую резолюцию в ПАСЕ, подготовленную украинской делегацией.

По ее словам, вместо того, чтобы "дружить с",  украинская власть действует по принципу "дружить против".

Елена Бондаренко

"Они сделали все, чтобы угодить своим западным хозяевам и испортить отношения со всеми странами. Я воспринимаю это, прежде всего, как сдачу национальных интересов, как госизмену со стороны украинских властей и депутатов. Азербайджан всегда воспринимался в Украине как дружественная страна, и я просто не понимаю, чего они добиваются такими действиями", - сказала она.

"Это - совершенно не в интересах нашей страны, не в интересах украинцев. Тогда возникает вопрос - на кого же работают эти власти?" - резюмировала депутат.

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