"Украинские власти делают все, чтобы испортить отношения со всеми странами. Как можно было испортить отношения с такой страной, как Азербайджан?! Такова их философия!" Об этом заявила в беседе с haqqin.az экс-депутат Украинской Рады Елена Бондаренко, комментируя антиазербайджанскую резолюцию в ПАСЕ, подготовленную украинской делегацией.

По ее словам, вместо того, чтобы "дружить с", украинская власть действует по принципу "дружить против".

"Они сделали все, чтобы угодить своим западным хозяевам и испортить отношения со всеми странами. Я воспринимаю это, прежде всего, как сдачу национальных интересов, как госизмену со стороны украинских властей и депутатов. Азербайджан всегда воспринимался в Украине как дружественная страна, и я просто не понимаю, чего они добиваются такими действиями", - сказала она.

"Это - совершенно не в интересах нашей страны, не в интересах украинцев. Тогда возникает вопрос - на кого же работают эти власти?" - резюмировала депутат.