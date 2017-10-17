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Награжденные Абульфазом Гараевым деятели культуры ушли к Али Керимли

 

"К сожалению, некоторые получившие государственные награды люди недавно пошли и стали громко выступать во время антигосударственных выступлений. Это не соответствует богатству внутреннего мира ни одного работника культуры". Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев, комментируя факт участия некоторых отечественных деятелей культуры в митингах оппозиции.

"Если государство ценит наш труд, то и мы должны ценить его. Последние события вызывают сожаление", - посетовал министр.

Отметим, что в митинге Национального совета, состоявшемся 7 октября, приняли участие заслуженные артисты республики Ильгар Джахангир и Айшад Мамедов, а также актер Аббас Гахраманов.

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