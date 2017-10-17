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Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан не должен принимать российскую валюту с изображением Крыма» эксклюзив

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Центробанк РФ недавно ввел в оборот 200-рублевую купюру с изображением Крыма. В связи с чем депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вахид Ахмедов потребовал, чтобы Национальный банк Азербайджана (НБА) не принимал российские купюры с изображением Крыма.

«Прием этих денег государственными структурами страны войдет в противоречие с официальной позицией Баку, признающего неприкосновенность границ Украины», -заявил В.Ахмедов haqqin.az.

Имея такую проблему, как карабахский конфликт, необходимо быть последовательными в вопросах, касающихся территориальной целостности других стран, считает депутат.

Насколько возможен отказ от новых российских купюр с сомнительной символикой haqqin.az пояснил эксперт по финансовым вопросам Акрам Гасанов.

«С технической стороны отказ от приема этих купюр азербайджанскими банками осуществить несложно. Нашему Нацбанку достаточно без каких-либо объяснений принять решение, в силу которого купюры с изображением Крыма не должны приниматься всеми банками страны. Разумеется, это правило необходимо утвердить в Минюсте», - сказал эксперт.

В то же время А.Гасанов считает, что было целесообразно дождаться позиции Киева в отношении таких российских купюр и его обращения к другим странам, в частности к партнером по ГУАМ.   

Отметим, что Национальный банк Украины запретил украинским банкам проводить операции с банкнотами и монетами Российской Федерации с изображением объектов в Крыму.

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