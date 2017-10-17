Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции

25-летняя азербайджанка Айсель Г. арестована в Турции за мошенничество. Ее вместе с тремя подельниками арестовали в городе Эдирне по обвинению в краже золота на сумму в 40 тысяч турецких лир, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Преступная группа обманула 11-летнего ребенка, заявив, что его отца арестовала полиция. Для освобождения отца ребенка попросили передать все находящееся дома золото. Получив желаемое, 26-летний Осман А., 25-летняя Айсель Г., 23-летний Халил А. и 27-летний Рашид А. скрылись с места преступления на автомобиле.

Когда глава семейства вернулся домой и узнал о случившемся, то немедленно обратился в полицию.

Полиция быстро вышла на след Айсель Г.. При задержании она категорически отрицала свою вину, заявляя, что является дочерью из «влиятельной и богатой семьи в Азербайджане».

«Когда полиция остановила нашу машину, то я даже не вышла из нее. Думала, что нас остановили за превышение скорости. Что касается золотых украшений, то я их спрятала в свой бюстгальтер, чтобы не пропали. Когда я узнала, что полиция ищет золото, то я сама выдала его. Я гражданка Азербайджана и живу в Турции на законных основаниях. У меня хорошая работа, и я из богатой семьи», - сказала Айсель Г. журналистам.

Другие члены преступной группы также отрицают свою вину. Полиция продолжает расследование.