Подписаться на уведомления
 

Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции

Автор: Гюльнар Алиева, собкор 

25-летняя азербайджанка Айсель Г. арестована в Турции за мошенничество. Ее вместе с тремя подельниками арестовали в городе Эдирне по обвинению в краже золота на сумму в 40 тысяч турецких лир, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Преступная группа обманула 11-летнего ребенка, заявив, что его отца арестовала полиция. Для освобождения отца ребенка попросили передать все находящееся дома золото. Получив желаемое, 26-летний Осман А., 25-летняя Айсель Г., 23-летний Халил А. и 27-летний Рашид А. скрылись с места преступления на автомобиле.

Когда глава семейства вернулся домой и узнал о случившемся, то немедленно обратился в полицию.

Полиция быстро вышла на след Айсель Г.. При задержании она категорически отрицала свою вину, заявляя, что является дочерью из «влиятельной и богатой семьи в Азербайджане».

«Когда полиция остановила нашу машину, то я даже не вышла из нее. Думала, что нас остановили за превышение скорости. Что касается золотых украшений, то я их спрятала в свой бюстгальтер, чтобы не пропали. Когда я узнала, что полиция ищет золото, то я сама выдала его. Я гражданка Азербайджана и живу в Турции на законных основаниях. У меня хорошая работа, и я из богатой семьи», - сказала Айсель Г. журналистам.

Другие члены преступной группы также отрицают свою вину. Полиция продолжает расследование.

1941 просмотров


Старости
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии
Наша погода
Сегодня 17° / 9°
18 Окт 18° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 20° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0028 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Теракт в турецком Мерсине
Дочь из влиятельной азербайджанской семьи арестована в Турции
Депутат Вахид Ахмедов: «Азербайджан не должен принимать российскую валюту с изображением Крыма» эксклюзив
Награжденные Абульфазом Гараевым деятели культуры ушли к Али Керимли
Елена Бондаренко: «Украинские власти сделали все, чтобы испортить отношения с Азербайджаном» эксклюзив
Диего Симеоне: «Карабах» играет в испанский футбол»
Асад Акперов: «Помогите, министр и суд отнимают у меня внука!» приемная haqqin.az
В Америке осудили террориста, арестованного в Баку
Обвал на шахте в Турции: шестеро погибших Обновлено; видео
Ниджат и Каролина в благодарность немцам за солидарность с беженцами фото
«Столицу» ИГ освободили от террористов
Межбанк Азербайджана на ежегодной конференции SIBOS - 2017
Курды роют окопы на подступах к Эрбилю
Польша за вступление Турции в Евросоюз
Военные атташе на базе ВВС Азербайджана фото
Киевский суд арестовал провокатора из Азербайджана
В Лондоне исключили нормальные отношения с Москвой
45% армян живут в нищете
Цены на нефть демонстрируют рост Обновлено
В Казахстане задержан киргизский офицер
В Японии с радаров исчез военный вертолет
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции Фото
Расследование убийства журналистки на Мальте будет вести ФБР
Депутаты избили бывшего министра обороны Украины
И в Лондоне считают, что Азербайджану надо уйти из Совета Европы нам пишет Мурад Гасанлы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться