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Сын погибшей журналистки обвинил в убийстве премьер-министра Мальты

 

Еврокомиссия (ЕК) выразила соболезнования в связи с убийством на Мальте журналистки и блогера Дафны Каруаны Галиции. При этом в Брюсселе не исключили того, что данном случае имело место заказное преступление. Соответствующее заявление от имени президента ЕК Жан-Клода Юнкера озвучил официальный представитель организации Маргаритис Схинас.

"Мы потрясены гибелью на Мальте одного из наиболее успешных журналистов, специализировавшегося на расследованиях, Дафны Каруаны Галиции в результате инцидента, который выглядит как заказное убийство. Задавать неудобные вопросы и вскрывать пороки - это основная миссия журналиста, защищенная европейскими нормами и законами и воплощающая собой главные ценности демократии", - говорится в заявлении.

Между тем сын погибшей полагает, что причина гибели его матери кроется в ее работе по разоблачению политической коррупции. Об этом Мэтью Каруана Галиция написал на своей странице в Facebook.

"Моя мать была убита потому, что  встала между законом и теми, кто пытался его нарушить... Она также была целеустремленной, ибо была единственным человеком, который этим занимался", - отметил он.

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