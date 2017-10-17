Азербайджан – один из крупнейших инвесторов Турции

Азербайджан стал третьим среди крупнейших инвесторов в турецкую экономику. За первые 8 месяцев 2017 года азербайджанские инвестиции в экономику Турции составили 355 миллионов долларов, сообщает Anadolu.

В целом объем прямых иностранных инвестиций в турецкую экономику за указанный период составил 4,851 млрд долларов, что превышает аналогичный прошлогодний показатель на 28,8%.

79% инвестиций в экономику Турции, или 3,830 млрд долларов, пришлись на долю европейских стран. Крупнейшим инвестором среди них стали Нидерланды. Объем вложений Нидерландов в экономику Турции в январе-августе 2017 г. составил 1,501 млрд долларов.

На втором месте — Испания с 1,046 млрд долларов, на четвертом - Австрия с 308 млн долларов. Наконец,такие страны, как Бельгия, Германия, Япония, Англия, Китай и США, вложили в Турцию свыше 100 млн долларов каждая.