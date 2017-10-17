Сотрудники прокуратуры и МВД республики сумели по горячим следам раскрыть убийство иранского студента в Новханах и задержать пять человек, подозреваемых в совершении этого преступления. Об этом говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.

Напомним, что 12 октября в Новханах было обнаружено тело гражданина Ирана Мохтати Самана Немата.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) и проведены соответствующие экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления - Юнус Джамаллы, Натиг Бабавердиев, Джейхун Талыблы, Первин Алмамедов и Захид Дуньямалыев.

Названные лица незаконно вторглись с целью грабежа в дом Самана Мохтати и убили его. Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники скрылись с места преступления.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Убитый учился в Азербайджанском медицинском университете.