МИД России о вероятной войне на севере Ирака

МИД России не исключает продолжения боевых действий на севере Ирака после того, как иракские власти восстановили контроль над Киркуком, передает РИА Новости.

«Обострение военно-политической обстановки на севере Ирака; 16 октября власти восстановили контроль над городом Киркук; не исключено продолжение боевых действий», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Накануне иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. В городе введен комендантский час.