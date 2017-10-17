Великобритания не признает независимость Каталонии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила испанскому коллеге Мариано Рахою, что ее страна не намерена признавать декларацию Каталонии о независимости, сообщил официальный представитель британского премьера, передает РИА Новости.

"Премьер-министр повторила, что в Великобритании осознают, что у референдума нет правовой базы и что любое провозглашение независимости в одностороннем порядке будет находиться в противоречии букве закона. Она добавила, что Великобритания не признает какой-либо декларации независимости Каталонии такого рода", — говорится в сообщении представителя правительства Соединенного Королевства.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.